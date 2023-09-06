Сложил в коробку и помчался в больницу: В Ростове врачи спасли мужчину после укуса паука-каракурта

После укуса каракуртом в собственном дворе у ростовчанина начались боли и спуталось сознание.

Страшный сон арахнофобов наяву приключился с одним из жителей Ростова-на-Дону. Мужчину укусил каракурт, известный также как черная вдова, один из самых ядовитых пауков Юга России. Ростовские врачи спасли мужчину от опасных осложнений, которые начались после укуса паука.

ПОЙМАЛ ПАУКА И ПОМЧАЛСЯ В БОЛЬНИЦУ

Паук укусил ростовчанина во дворе частного дома. Яд каракурта вызывает сильную боль и может привести к гибели. Почувствовав ее, мужчина не растерялся, а сразу же снял паука с кожи, пока насекомое не убежало, поместил его в импровизированный контейнер и поспешил в больницу. Там пациента принял врач-травматолог.

— Уже во время приема и оказания помощи по организму пациента распространился токсин паука, и мужчине резко стало хуже. Начались боли в животе, руках и ногах, в спине, появилась одышка, нарушение сознания, выраженная слабость, потливость, — рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Ростовской области. — Мужчину в экстренном порядке транспортировали в анестезиолого-реанимационное отделение и провели ему дезинтоксикацию.

Сейчас жизни и здоровью ростовчанина ничего не угрожает, и он уже готовится к выписке.

Контейнер с пойманным насекомым, укусившим мужчину, изучили специалисты Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского Южного федерального университета. Ученые подтвердили, что это действительно паук-каракурт.

НАДРЕЗЫ НЕ ПОМОГУТ — СРАЗУ К ВРАЧУ!

Как рассказал кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии ЮФУ Алексей Тихонов, в Ростовской области после сильной депрессии численности каракуртов в середине двадцатого века, они снова стали появляться в начале нынешнего века, а за последние 10-15 лет стали фоновым видом. Чаще пауки встречаются в природе, но попадаются и в черте города, даже в центре донской столицы.

— Они достаточно распространены, чтобы оказаться в подвале жилых домов, техническом помещении. Там, где люди часто бывают, их не будет, — объяснил специалист. — В Ростовской области каракурты черные, иногда - со слегка различимым светлым узором на круглом брюшке. У этих пауков - последние членики лапок ощутимо тоньше, чем остальные.

Главное при укусе каракурта — срочно обратиться к врачу, надо успеть это сделать за полчаса, после проявляется спутанность сознания, и пациент не сможет объяснить, что с ним случилось, его могут принять за пьяного. Перетягивать, надрезать при прижигать место укуса — бесполезно. По пути в больницу нужно сразу же обзвонить всех знакомых, даже водителя такси, и рассказать о своем состоянии.

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