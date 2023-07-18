Где в Ростове встретить каракурта и что делать, если укусил ядовитый паук

Каракурта, которого нашли в Ростове на улице Доватора, прозвали Марьяной и выпустили в охраняемом природном ландшафте Чулекской балке. Фото: Алексей Тихонов.

В Ростове в соцсетях местные жители начали выкладывать фото самых ядовитых пауков донского региона — каракуртов. О том, как их отличить от других насекомых и что делать при укусе «КП — Ростов-на-Дону» рассказал кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии ЮФУ Алексей Тихонов.

ВЕРНУЛИСЬ ОБРАТНО

— В Ростовской области у них была сильная депрессия численности вида в середине двадцатого века. В начале двадцать первого они вновь начали появляться, а последние 10-15 лет стали для нас нормой. Сейчас их вид на Дону можно назвать фоновым, — отметил зоолог.

Чаще всего пауки обитают в природе, но попадаются и в городах, даже в центре Ростова.

— Они достаточно распространены, чтобы оказаться в подвале жилых домов, техническом помещении. Там, где люди часто бывает, их не будет, — сообщил специалист. — Например, несколько лет назад в центре Ростова находили за подъездом дома характерную паутину каракурта. Буквально несколько дней назад моя аспирантка на улице Доватора в огороде частного домовладения нашла каракурта. Мы его потом поймали в огороде и выпустили.

КАК УЗНАТЬ

Если искать в Интернете, как выглядит каракурт, зачастую попадаются фотографии с красным узором на брюшке, но в Ростовской области таких нет.

— У наших форма практически черная, может быть еле-еле прослеживающийся светлый узор на брюшке, белый. Он совсем блекленький, и его практически не видно. Или целиком чисто черный. Характерная особенность — круглое брюшко и последние членики лапок ощутимо тоньше, чем остальные, — описал каракуртов Алексей Тихонов.

Зоолог отметил, что яд у этих пауков более опасен, чем у гадюк, и может привести к гибели в том числе и человека. Что касается домашних животных и скота, то вред здоровью или гибель зависит от их размера — чем больше животное, тем меньше шанс умереть или сильно пострадать. К примеру, собаку он, наверняка, убьет.

ПОСЛЕ УКУСА КАК ПЬЯНЫЙ

— Самое первое и единственное действие, которое надо сделать при укусе каракурта, — максимально быстро добраться до врача и описать ситуацию. Перетягивания места укуса, надрезы, прижигания — все это не работает. Все равно яд попадает в кровоток, он очень жидкий, — дал рекомендации Алексей Владимирович.

Последствия укуса начинают развиваться до получаса. За это время надо успеть добраться к медикам.

— Особенность яда каракурта — у человека повреждается мозг, язык заплетается, внятно выразить мысли не может. Это опасно тем, что при попадании к врачу укушенный не сможет объяснить, что с ним произошло, и его примут за пьяного, — отметил кандидат биологических наук. — Поэтому надо не только сразу же мчаться к врачу, но и оповестить об этом друзей, родственников или тех, кто рядом. Например, водителя такси.

КРАЙНЕ СПОКОЙНЫЕ, НО ЛУЧШЕ НЕ ТРОГАТЬ

Каракурты крайне спокойные и медлительные, ведут оседлый образ жизни. Когда сделают свою паутину, из нее они больше никуда не уходит.

— Мне рассказывали, как на пляже на Ейской косе все кусты затянуты паутиной каракурта, но к людям они не ходят. А люди не ходят к ним. Потому с ними и не пересекаются, — вспоминает Алексей Владимирович.

По словам ученого, основную опасность каракурты представляют во время двух периодов — когда они молодые и ищут, где им сделать паутину, и ближе к осени, когда самки начинают искать, где пристроить кокон. В это время они могут пройти до нескольких километров, чтобы найти удобное место, где можно оставить свое потомство. Именно в это время они могут контактировать и с людьми. При этом каракурт на человека бросаться не будет, ему люди совершенно не интересны.

— Один раз подобрал кусок коры, чтобы отнести ее на кафедру в террариум. Смахнул с него мусор, а оказалось это самка каракурта прикрывала себя и кокон. Даже не укусила меня, хотя я по ней случайно пальцем провел, — вспомнил историю Алексей Тихонов.

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