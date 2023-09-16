В Ростовской области искать нарушителей ПДД помогает аэростат

Рейды провели с 12 по 15 сентября. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области автоинспекторы вместе с сотрудниками Росгвардии продолжают проводить профилактические рейды. Нарушителей ПДД ищут с помощью квадрокоптера и аэростата. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

Участники рейда используют летательный аппарат «Око-1». Внешне он представляет собой привязной аэростат с видеокамерой. С его помощью можно наблюдать за ситуацией на дорогах с высоты 200 метров и в радиусе двух километров. Устройство фиксирует все, что происходит на трассах, после чего данные выводятся на экран наземного комплекса.

Так, рейды с применением технологий прошли с 12 по 15 сентября. Сотрудникам удалось выявить десять водителей, нарушивших правила обгона. Автомобилистов привлекли к ответственности.

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