В Ростове мужчина упал с балкона многоэтажки и погиб

Происшествие случилось в одном из микрорайонов города. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове житель одной из многоэтажек упал с высоты и погиб. Происшествие случилось вечером 16 сентября Октябрьском районе, сообщили «КП-Ростов-на-Дону» очевидцы.

Люди обнаружили мужчину с травмами возле дома. По предварительным данным, он упал с балкона. На вид пострадавшему было около 40 лет.

Свидетели происшествия вызвали на место скорую помощь. Однако человек скончался до прибытия медиков.

Что стало причиной трагедии, пока неизвестно. Официальной информации о случившемся пока не поступало.

Напомним, 16 сентября в Семикаракорске мужчина и его 11-летняя дочь выпали из байдарки. После этого дончанина засосало под паром, он скончался. Девочку удалось спасти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Ростовом под паром засосало мужчину, который упал с лодки с 11-летней дочкой

В Ростовской области мужчина упал с байдарки и умер, попав под паром. (Подробности)