В Ростове мужчина упал с балкона многоэтажки и погиб

Происшествие случилось в одном из микрорайонов города.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростове житель одной из многоэтажек упал с высоты и погиб. Происшествие случилось вечером 16 сентября Октябрьском районе, сообщили «КП-Ростов-на-Дону» очевидцы.
Люди обнаружили мужчину с травмами возле дома. По предварительным данным, он упал с балкона. На вид пострадавшему было около 40 лет.
Свидетели происшествия вызвали на место скорую помощь. Однако человек скончался до прибытия медиков.
Что стало причиной трагедии, пока неизвестно. Официальной информации о случившемся пока не поступало.
Напомним, 16 сентября в Семикаракорске мужчина и его 11-летняя дочь выпали из байдарки. После этого дончанина засосало под паром, он скончался. Девочку удалось спасти.
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