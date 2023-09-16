В Ростове масштабно отпраздновали День города

В Ростове прошел фестиваль купечества. Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове-на-Дону отпраздновали 274-летие со дня основания донской столицы. В честь Дня города 16 сентября было организовали десятки мероприятий.

Главным событием стал международный фестиваль купечества и народной культуры «В городском саду». В парке Горького ростовчане могли посмотреть выступление артистов, посетить выставку или мастер-класс. Множество концертных площадок организовали на Большой Садовой.

Ротсовчане могли посетить выставки и мастер-классы. Фото: Лейла МИРИШОВА

Мероприятия прошли и в парке Левобережном. Днем здесь провели фестиваль экстремальных видов спорта и современных молодежных субкультур «Экстрим стихия» и Кубок Ростова-на-Дону по футболу. Вечером состоялся гала-концерт «Самый лучший город на Земле».

Напомним, «КП-Ростов-на-Дону» собрала самые яркие моменты празднования в прямой трансляции.

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