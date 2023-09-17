В Калмыкии ищут девочку, которая пропала 30 лет назад после преступления

Преступление так и не было раскрыто. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Калмыкии ищут жительницу совхоза, которая пропала 30 лет назад. Об этом сообщили в управлении следственного комитета по Республике Калмыкия.

Магомедова Зульпият Шиябдиновна жила в совхозе «Вознесенский» в Целинном районе с матерью и ее сожителем. В 1993 году ей было 13 лет. В тот год, 3 февраля, в доме, где жила семья, обнаружили тело матери Зульпият. В километре от этого места нашли тело сожителя женщины.

Девочку так и не разыскали. Следователи считают, что злоумышленник после преступления похитил школьницу.

По факту преступления было возбуждено дело по статье «Убийство». Оно так и не было раскрыто — правоохранители снова приступили к его расследованию.

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Всех, кто что-либо знает об обстоятельствах исчезновения Зульпият Магомедовой, просят обращаться по телефонам 8 (905) 400-55-66, 8-84722-3-83-51.

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