В Калмыкии ищут девочку, которая пропала 30 лет назад после преступления

Преступление так и не было раскрыто.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Калмыкии ищут жительницу совхоза, которая пропала 30 лет назад. Об этом сообщили в управлении следственного комитета по Республике Калмыкия.
Магомедова Зульпият Шиябдиновна жила в совхозе «Вознесенский» в Целинном районе с матерью и ее сожителем. В 1993 году ей было 13 лет. В тот год, 3 февраля, в доме, где жила семья, обнаружили тело матери Зульпият. В километре от этого места нашли тело сожителя женщины.
Девочку так и не разыскали. Следователи считают, что злоумышленник после преступления похитил школьницу.
По факту преступления было возбуждено дело по статье «Убийство». Оно так и не было раскрыто — правоохранители снова приступили к его расследованию.
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Всех, кто что-либо знает об обстоятельствах исчезновения Зульпият Магомедовой, просят обращаться по телефонам 8 (905) 400-55-66, 8-84722-3-83-51.
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