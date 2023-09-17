ФК «Ростов» сыграл вничью с калининградской «Балтикой»

Матч прошел 16 сентября в Калининграде. Фото: ФК "Ростов".
«Ростов» сыграл вничью с клубом «Балтика». Матч прошел на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде 16 сентября.
На 16-й минуте матча счет открыл Даниил Уткин. Второй гол в ворота соперников оформил Егор Голенков. Однако в последние десять минут игры соперникам удалось сравнять счет — 2:2.
— Обе команды прессинговали и прессинговали хорошо. Так что приходилось играть в более прямолинейный футбол. Думаю, боязнь проиграть сыграла злую шутку, — прокомментировали итоги матча тренер «Ростова» Валерий Карпин.
Напомним, 24 сентября «Ростов» встретится с ЦСКА. Матч пройдет на «Ростов Арене».
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