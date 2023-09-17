В Ростовской области дорожную разметку нанесли поверх ям

Дорожную разметку нанесли на одной из улиц. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Белая Калитва дорожную разметку нанесли поверх ям. Об этом местные жители сообщили в социальных сетях.

Результат «дорожного ремонта» люди заметили на одной из улиц города. Пользователей соцсетей возмутило, почему рабочие не устранили выбоины в асфальте перед тем, как наносить «зебру».

Напомним, ранее первая в Ростовской области мать-героина из села Вареновка пожаловалась на бездорожье возле своего дома. Она рассказала, что живет на единственной неасфальтированной в селе улице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первая мать-героиня в Ростовской области попросила проложить асфальт к ее дому

Мать 14 детей пожаловалась на бездорожье возле дома ее семьи. (Подробности)