Системы оповещения об угрозе ЧС в Ростове проверят в октябре

Системы оповещения собираются проверить. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Ростове-на-Дону планируют проверить системы оповещения населения об угрозе ЧС. Об этом сообщает 161.RU со ссылкой на администрацию города.

По данным мэрии, 99% устройств звукового оповещения соответствуют всем требованиям. Проверка муниципальной системы запланирована на октябрь. Сейчас она работает в штатном режиме.

Уточняется, что в тот же месяц в Ростове пройдут командно-штабные учения по мероприятиям гражданской обороны.

Напомним, в этот году власти внесли изменения в документ о работе системы оповещения при ЧС. В список ситуаций, при которых необходимо оповещать людей, внесли опасности, «возникающие при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов».

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Положение о работе системы оповещения населения дополнили в Ростове-на-Дону. (Подробности)