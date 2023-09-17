Системы оповещения об угрозе ЧС в Ростове проверят в октябре

Системы оповещения собираются проверить.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
В Ростове-на-Дону планируют проверить системы оповещения населения об угрозе ЧС. Об этом сообщает 161.RU со ссылкой на администрацию города.
По данным мэрии, 99% устройств звукового оповещения соответствуют всем требованиям. Проверка муниципальной системы запланирована на октябрь. Сейчас она работает в штатном режиме.
Уточняется, что в тот же месяц в Ростове пройдут командно-штабные учения по мероприятиям гражданской обороны.
Напомним, в этот году власти внесли изменения в документ о работе системы оповещения при ЧС. В список ситуаций, при которых необходимо оповещать людей, внесли опасности, «возникающие при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Ростова внесли изменения в документ о работе системы оповещения при ЧС
Положение о работе системы оповещения населения дополнили в Ростове-на-Дону. (Подробности)