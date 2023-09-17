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НовостиОбщество17 сентября 2023 12:53

В Ростовской области снизили завышенную в 50 раз стоимость земли под прудами

Ранее на взлетевшую стоимость участков пожаловались рыбоводы региона
Михаил СТРИЖЕВ
Летом на стоимость участков под прудами пожаловались рыбоводы.

Летом на стоимость участков под прудами пожаловались рыбоводы.

Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

В Ростовской области снизили кадастровую стоимость 444земельных участков, занятых рыборазводными прудами. Об этом сообщили в Министерстве имущественных и земельных отношений региона.

Центр содействия развитию имущественно-земельных отношений изучи отчеты о затратах, себестоимости и реализации продукции, а также статистику. С учетом данных кадастровая стоимость земель была снижена с 296 рублей за квадратный метр до 21,6 рубля за квадрат.

— На основании представленного пересчета минимуществом Ростовской области подготовлены соответствующие изменения в результаты определения кадастровой стоимости земельных участков, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в августе рыбоводы Ростовской области пожаловались на то, что стоимость участков под прудами выросла в 50 раз. Позже власти пояснили, что это произошло из-за ошибки в расчетах.

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