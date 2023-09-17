В Ростовской области снизили завышенную в 50 раз стоимость земли под прудами

Летом на стоимость участков под прудами пожаловались рыбоводы. Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

В Ростовской области снизили кадастровую стоимость 444земельных участков, занятых рыборазводными прудами. Об этом сообщили в Министерстве имущественных и земельных отношений региона.

Центр содействия развитию имущественно-земельных отношений изучи отчеты о затратах, себестоимости и реализации продукции, а также статистику. С учетом данных кадастровая стоимость земель была снижена с 296 рублей за квадратный метр до 21,6 рубля за квадрат.

— На основании представленного пересчета минимуществом Ростовской области подготовлены соответствующие изменения в результаты определения кадастровой стоимости земельных участков, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в августе рыбоводы Ростовской области пожаловались на то, что стоимость участков под прудами выросла в 50 раз. Позже власти пояснили, что это произошло из-за ошибки в расчетах.

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