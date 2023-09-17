Расписание электрички «Ростов - Таганрог» изменится на три дня

Измененное расписание будет действовать с 20 по 23 сентября. Фото: Даниил ОПАРИН

Электричка «Ростов — Таганрог» будет ходить по измененному расписанию с 20 по 23 сентября. Об этом сообщили Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.

Поезд № 6504 будет отправлять со станции Ростов в 11.47. Время прибытия в Таганрог — 13.19.

В компании объяснили, изменения связаны с ремонтно-путевыми работами. После их окончания, с 24 сентября электричка начнет ходить по обычному расписанию.

Напомним, 15 сентября в Ростове водитель легковушки выехал на железнодорожные пути перед поездом «Новороссийск — Москва». Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. В результате происшествия никто не пострадал. Состав продолжил движение с задержкой 30 минут.

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