Пробка образовалась вечером 17 сентября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многокилометровая пробка возникла на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Данные о дорожной ситуации публикует сервис «Яндекс.Карты».

По информации сервиса, транспортный затор возник в Миллеровском районе. Пробка протянулась на участке от хутора Локтев до хутора Красная заря.

Затор растянулся на много километров. Фото: "Яндекс. Карты".

Водители говорят, что движение затруднено из-за ДТП. По словам автомобилистов, авария произошла в районе хутора Новоспасовка. Официальной информации о произошедшем пока не поступало.

Напомним, 16 сентября на трассе «Ростов — Таганрог» водитель Infiniti столкнулся с FAW с прицепом. В результате аварии погибла 22-летняя девушка, которая находилась в легковушке. Еще одного пассажира автомобиля доставили в больницу.

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