В Ростове автомобиль после ДТП отбросило на мужчину, который шел по тротуару

Происшествие случилось на улице Каскадной. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по региону.

В Ростове два человек пострадали в ДТП на улице Каскадной. Происшествие случилось утром 17 сентября.

По предварительный данным, водитель автомобиля «Черри Аризо» во время обгона врезался в попутный «Шевроле Ланос». От удара «Черри» отбросило на тротуар, где в это время шел пешеход.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону, пешеход и водитель «Черри» получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.

Напомним, 16 сентября в Мясниковском районе водитель Infiniti, предварительно, выбрал небезопасную дистанцию до попутного авто. Иномарка врезалась в FAW с прицепом. В результате происшествия 22-летняя пассажирка Infiniti скончалась на месте. Позже выяснилось, что водителя легковушки 61 раз привлекали за нарушение правил дорожного движения.

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