В Ростовской области снова начала расти смертность

В июле этого года в области скончались 4201 человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В июле в Ростовской области количество зарегистрированных смертей оказалось больше, чем в предыдущем месяце. Соответствующие данные публикует Росстат.

В июле в донском регионе скончались 4201 человек. В июне смертность была ниже — 4112. При этом, в целом, количество смертей с января по июль 2023 года оказалось меньше. Так, в этот период в 2023 году умерли 31653 человека, в 2022 — 36935.

Рождаемость продолжает падать. С января по июль 2022 года родилось 1830 малышей, за те же месяцы в 2023 года — 18223. Не стал исключением и июль. В 2022-м в этот месяц на свет появилось 2943 ребенка, в 2023-м — 2670.

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При этом летальных исходов оказалось меньше, чем за предыдущий период. (Подробности)