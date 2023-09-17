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НовостиПроисшествия17 сентября 2023 17:16

В Ростове тело мужчины обнаружили в автомобиле на стоянке

Очевидцы сообщили, что на парковке возле магазина в Ростове нашли тело мужчины
Михаил СТРИЖЕВ
По словам очевидцев, тело человека нашли на парковке.

По словам очевидцев, тело человека нашли на парковке.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове в машине на стоянке обнаружили тело мужчины. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Машина находилась на парковке возле одного из супермаркетов в Александровке. По словам очевидцев, на месте работали правоохранительные органы.

Что стало причиной гибели человека, неизвестно. Предварительно, его смерть не носит криминальный характер. Официальной информации о ситуации пока не поступало.

Напомним, в конце августа в Советском районе Ростова девушка выпала из окна четвертого этажа и выжила. Пострадавшую госпитализировали.

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