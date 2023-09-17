В Ростове тело мужчины обнаружили в автомобиле на стоянке

По словам очевидцев, тело человека нашли на парковке.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Ростове в машине на стоянке обнаружили тело мужчины. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Машина находилась на парковке возле одного из супермаркетов в Александровке. По словам очевидцев, на месте работали правоохранительные органы.
Что стало причиной гибели человека, неизвестно. Предварительно, его смерть не носит криминальный характер. Официальной информации о ситуации пока не поступало.
Напомним, в конце августа в Советском районе Ростова девушка выпала из окна четвертого этажа и выжила. Пострадавшую госпитализировали.
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