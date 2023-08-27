В Ростове девушка выпала из окна четвертого этажа и выжила

Официальной информации о происшествии пока нет. Фото: Александр БОЙКО

В Ростове из окна на четвертом этаже одной из многоэтажек выпала девушка. Происшествие случилось в Советском районе. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По словам местных жителей, женщина упала рядом с подъездом. Она получила множественные травмы, но осталась жива.

Свидетели инцидента рассказали, что вызванные на место происшествия медики увезли пострадавшую.

Что стало причиной происшествия, неизвестно. Отметим, официальная информация о ситуации не поступала.

Напомним, в начале июля с Ворошиловского моста в Ростове упал мужчина. Пострадавшего госпитализировали, но в больнице он скончался.

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