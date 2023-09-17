Действующую в Ростовской области ТЭЦ выставили на продажу

ТЭЦ продают за 210 млн рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области действующую теплоэлектроцентраль выставили на продажу за 210 миллионов рублей. Объявление об этом появилось на одном из популярных порталов.

Общая площадь строений ТЭЦ составляет 19 тысяч квадратных метров, площадь прилегающего земельного участка — 19,5 гектара. Теплоэлектростанция включает около 20 производственных зданий и корпусов.

Уточняется, что территория благоустроена и охраняется, имеются все коммуникации. Все строения и земельный участок принадлежат собственнику.

Напомним, в Ростове продают земельный участок на пересечении улиц Ларина и Шеболдаева. По словам автора объявления, назначение территории площадь 4 гектара — строительство многоквартирных домов.

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