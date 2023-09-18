Ростовстат подготовил сборник о Таганроге и его жителях

На страницах сборника можно отыскать интересные фрагменты из жизни известного уроженца Таганрога Антона Павловича Чехова.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Таганроге Ростовстат презентовал Юбилейный сборник «Таганрог в свете переписей населения». Об этом сообщили на официальном сайте Ростовстата.
В сборнике содержится информация о жителях города, а также фрагменты переписей населения с 1897 года и до наших дней. Все это стало доступно каждому читателю. Мероприятие состоялось в библиотеке А.П. Чехова. На страницах сборника помещены фотографии и графика. Каждый сможет окунуться в прошлое и узнать, как жили и трудились таганрожцы в те времена. Отметим, что на страницах сборника можно отыскать интересные фрагменты из жизни известного уроженца Таганрога Антона Павловича Чехова.
По словам замгубернатора Алексея Скрябина, сборник – это огромный труд, на основе которого можно корректировать социально-экономическую политику в городе.
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