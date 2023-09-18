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НовостиОбщество18 сентября 2023 4:57

Ростовстат подготовил сборник о Таганроге и его жителях

В честь 325-летия Таганрога Ростовстат выпустил сборник о городе и его жителях
Лейла МИРИШОВА
На страницах сборника можно отыскать интересные фрагменты из жизни известного уроженца Таганрога Антона Павловича Чехова.

На страницах сборника можно отыскать интересные фрагменты из жизни известного уроженца Таганрога Антона Павловича Чехова.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге Ростовстат презентовал Юбилейный сборник «Таганрог в свете переписей населения». Об этом сообщили на официальном сайте Ростовстата.

В сборнике содержится информация о жителях города, а также фрагменты переписей населения с 1897 года и до наших дней. Все это стало доступно каждому читателю. Мероприятие состоялось в библиотеке А.П. Чехова. На страницах сборника помещены фотографии и графика. Каждый сможет окунуться в прошлое и узнать, как жили и трудились таганрожцы в те времена. Отметим, что на страницах сборника можно отыскать интересные фрагменты из жизни известного уроженца Таганрога Антона Павловича Чехова.

По словам замгубернатора Алексея Скрябина, сборник – это огромный труд, на основе которого можно корректировать социально-экономическую политику в городе.

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