В западной части Ростова-на-Дону построят новую дорогу

В Ростове-на-Дону построят новую дорогу по улице Свердловской Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове в западной части города появится новая автомобильная дорога. Об этом сообщили на сайте администрации города.

Из опубликованных документов следует, что автомобильная дорога будет строиться по улице Свердловской на участке от пересечения с Тружеников до пересечения с 3-ей Круговой. Власти поручили все необходимые документы по планировке и межеванию территории компании «Галактика».

Специалистам необходимо распланировать порядка 3,2 гектара земли. На всю работу по планировке предприятию дали год. Отметим, что строительство компания будет осуществлять на собственный счет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Строительством Западной хорды в Ростове-на-Дону займется концессионер из Москвы

В рамках концессионного соглашения в Ростовской области возведут участок Западной хорды протяженностью 7,5 км (подробнее)