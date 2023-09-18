В Новочеркасске жители микрорайона на две недели останутся без горячей воды

В Новочеркасске с 18 сентября до 1 октября отключат горячую воду в микрорайоне Донской Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новочеркасске сотни жителей проведут без горячей воды две недели. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

Согласно опубликованной информации, отключения запланированы с 18 сентября по 1 октября включительно в микрорайоне Донском. Так, горячее водоснабжение отключат на нескольких адресах: улица Юнности, 12; улица Искра, 5, 6, 6а, 9; проспект Парковый, 7, 8; улица Мелиховская, 16, 25, 25а; улица Пляжная, 25, 27, 29, 31, 33; улица Н. Терешковой, 11; МБДОУ детский сад № 12; МБДОУ детский сад № 54; МАО ФОК ПБ «Дельфин»; МБУ СШ № 10.

Напомним, что в Ростове с 18 по 22 сентября без горячей воды останется часть Советского района города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Часть Ростова останется без горячей воды на следующей неделе

Отключения воды в Ростове пройдут из-за подготовки к отопительному сезону (подробнее)