Промышленность Ростовской области выросла на 5 % за январь-июль 2023 года

Наибольший объем продаж показали обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области индекс промышленного производства за январь-июль 2023 года увеличился на 5,1 % по сравнению с таким же периодом 2022 года. Об этом сообщил министр экономического развития региона Максим Папушенко.

Оборот организаций на 19 % превысил итоговые цифры за шесть месяцев прошлого года. Наибольший объем продаж был обеспечен предприятиями сельского хозяйства, общепита, обрабатывающей промышленности, строительства, торговли. Также рост показали организации, выполняющие операции с недвижимостью.

Отмечаются также успехи региона во внешнеэкономической деятельности. За январь-июль оборот увеличился на 7,6 %. Основной объем товара направили в дружественные страны, в том числе по СНГ, в Азию и Африку.

- 2023 год прошел под эгидой Африки. В минувшем году поставки в страны южного континента увеличились почти на четверть, - прокомментировал Максим Папушенко.

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