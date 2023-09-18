Новые запреты ввели для водителей в центре Ростова-на-Дону с 18 сентября

Схема движения транспорта изменится из-за ремонта водопроводной линии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В центре Ростова-на-Дону на период с 18 сентября до 15 декабря 2023 года ввели новые дорожные ограничения для водителей. Об этом напоминают городские власти.

Ограничения действуют:

- в переулке Островского, с западной стороны от Большой Садовой до Пушкинской. Там должны организовать одностороннее движение в северном направлении;

- по крайней правой полосе Гвардейской площади от Гвардейской, 3 до съезда на Сиверса и далее по крайней правой полосе Сиверса до Депутатской.

Сложности с проездом связаны с работами по ремонту водопроводной сети, уточняется на сайте городской администрации.

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