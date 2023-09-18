Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 сентября 2023 8:52

Новые запреты ввели для водителей в центре Ростова-на-Дону с 18 сентября

Новые дорожные ограничения будут действовать в Ростове-на-Дону до середины декабря
Ангелина СКИБА
Схема движения транспорта изменится из-за ремонта водопроводной линии

Схема движения транспорта изменится из-за ремонта водопроводной линии

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В центре Ростова-на-Дону на период с 18 сентября до 15 декабря 2023 года ввели новые дорожные ограничения для водителей. Об этом напоминают городские власти.

Ограничения действуют:

- в переулке Островского, с западной стороны от Большой Садовой до Пушкинской. Там должны организовать одностороннее движение в северном направлении;

- по крайней правой полосе Гвардейской площади от Гвардейской, 3 до съезда на Сиверса и далее по крайней правой полосе Сиверса до Депутатской.

Сложности с проездом связаны с работами по ремонту водопроводной сети, уточняется на сайте городской администрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Депутат Госдумы предложила ограничить езду на самокатах в Ростове-на-Дону

Депутат Екатерина Стенякина направила властям Ростова обращение по поводу электросамокатов (подробности)