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НовостиОбщество18 сентября 2023 9:11

В Ростовской области прогнозируют перепады температур от +2 до +27 градусов

Синоптики предупредили жителей Ростовской области о температурных качелях в сентябре
Ангелина СКИБА
Погода сохранится с переменной облачностью и без существенных осадков

Погода сохранится с переменной облачностью и без существенных осадков

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Температурные качели прогнозируют в Ростовской области с 18 сентября. Об этом предупреждают синоптики.

Сегодня, 18 сентября, воздух прогреется до +19-24, по югу до +27 градусов.

19 сентября температура воздуха ночью составит +9-14 градусов, местами будет до +5, по северу и востоку +2. Днем обещают +21-26 градусов. Ветер будет северо-восточным и восточным 5-10 м/с.

20 сентября ночью ожидается +10-15 градусов, местами +5, по северу и востоку +3. Днем - до +22-27. Ветер будет восточным и юго-восточным 5-10 м/с, временами с порывами до 12-14 м/с.

Погода в указанные дни сохранится с переменной облачностью и без существенных осадков.

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