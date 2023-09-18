В Ростовской области сотрудниц «Теплоэнерго» осудили за хищение 420 тысяч рублей

Приговоры вынесли по трем уголовным статьям Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области за хищение осудили бывшего главного бухгалтера УМП «Теплоэнерго» и двух ее подчиненных. Об этом сообщает пресс-служба управления Следкома России по региону.

По данным ведомства, в 2020 и 2021 годах преступницы, «действуя в разных составах, подделывали договоры о якобы выполненных работах, подписывали их именем директора и предоставляли в кассу учреждения».

- Всего у муниципального предприятия было похищено более 420 тысяч рублей. В ходе следствия задержанные полностью возместили нанесенный ущерб, - говорится в информации СК.

Известно, что суд вынес приговоры по трем статьям: «Служебный подлог» (ч. 1 ст. 292 УК РФ), «Мошенничество» (ч. 3 ст. 159 УК РФ), а также «Подделка, изготовление или оборот липовых документов» (ч. 3 ст. 327 УК РФ).

Бывший главбух и одна из ее коллег получили по 4 года условно с испытательным сроком в 4 года. Еще одну участницу дела приговорили к 3 годам условного срока.

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