Гендиректора морпорта Азова наказали за нарушения при содержании бомбоубежища

Штраф утвердили в Арбитражном суде Ростовской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гендиректора морского порта Азова оштрафовали за нарушения при содержании защитного сооружения гражданской обороны (бомбоубежища). Об этом говорится в электронной картотеке Арбитражного суда Ростовской области.

Судя по открытым данным, иск к руководителю порта в мае 2023 года подал заместитель Волго-Донского транспортного прокурора Южной транспортной прокуратуры. Судебные разбирательства начались после проверки.

Во время осмотра защитного сооружения выяснилось, что вход в него «был загроможден промышленными и строительными материалами». Кроме того, на объекте на тот момент «не обсепечили готовность системы отопления, аварийного выхода, не было телефонной связи».

Это все нарушало условия использования объекта. По правилам, в случае режима ЧС или при его угрозе люди должны иметь возможность находиться в укрытии в течение длительного времени. Например, в противорадиационных убежищах - в течение 48 часов, в обычных укрытиях - 12 часов, а на АЭС - до 5 суток.

- Защитные сооружения ГО - объекты федеральной собственности, при содержании и использовании которых необходимо соблюдение норм и правил, - подчеркнули в суде.

В итоге, по данным арбитража, гендиректора морского порта привлекли к ответственности по административной статье (ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ) и оштрафовали на 2 тысячи рублей. Соответствующее решение было вынесено 4 июля 2023 года.

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