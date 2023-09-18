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НовостиОбщество18 сентября 2023 10:39

В Приморском парке Таганрога установили 40 камер видеонаблюдения

40 камер наблюдения смонтировали за 2 млн рублей в одном из парков Таганрога
Ангелина СКИБА
Любимое место отдыха таганрожцев стало еще безопаснее

Любимое место отдыха таганрожцев стало еще безопаснее

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморском парке Таганрога завершили установку 40 камер видеонаблюдения. Об этом в Telagram сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.

- Подрядчик проложил подземные коммуникации для кабеля протяженностью 1232 метра, смонтировал системы наблюдения. Пост охраны был оборудован двумя мониторами и двумя видеорегистраторами, - рассказал Андрей Фатеев.

Всего потратили более 2 млн рублей. Работы выполнили в рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования «Сделаем вместе!».

- Теперь одно из любимых мест отдыха таганрожцев стало еще безопаснее, - подчеркнул Андрей Фатеев.

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