В Таганроге в течение сентября на линии выйдут 15 обновленных автобусов

Обновленный общественный транспорт собираются запустить в Таганроге Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге в течение сентября 2023 года на линии выйдут 15 обновленных автобусов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава администрации города Андрей Фатеев.

- На линии выйдут 15 единиц обновленного подвижного состава. Это маршруты № 50, 56, 77, - уточнил Андрей Фатеев.

По словам сити-менеджера, на маршрут № 77 уже «вышли первые две новые единицы». Вместимость каждой - 38 мест. Весь транспорт оборудован системой безналичной оплаты проезда.

Напомним, ранее власти региона сообщили, что в Таганроге, Ростове-на-Дону и Волгодонске планируют создать электробусную маршрутную сеть. Ее должны сформировать из 40 машин и 14 зарядных станций.

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