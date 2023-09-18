В Ростове-на-Дону собираются открыть торговый комплекс из 65 павильонов

Общая площадь торговой территории составит 2 тысячи кв. метров Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Западном в Ростове-на-Дону в сентябре планируют открыть новый торговый комплекс «Зорге парк» на 65 павильонов. Эту информацию изданию «Город N» подтвердил управляющий проектом Алексей Андрощук.

- Будут комфортные условия: кондиционеры, теплый пол. Имеются строгие требования к внешнему виду помещений, наружной рекламе и визуальной части бизнеса. Предусмотрели разнообразие товаров: от продуктов питания до текстиля, косметики и выпечки, - рассказал Алексей Андрощук.

Всего под комплекс было выделено 5 тысяч кв. метров, общая площадь торговой территории составит 2 тысячи кв. метров. Каждый прилавок должен занимать примерно 30 кв. метров.

Кроме создания самого «парка», также собираются благоустроить прилегающее пространство в районе кампуса ЮФУ. В будущем там должны обустроить пешеходную аллею и детскую площадку. Обещают установить фитнес-тренажеры, лавочки и велодорожки. Начало этих работ запланировали на 2024 год.

По словам управляющего проектом, к открытию комплекс полностью заполнят продавцами. Ставку аренды не раскрывают, сообщается только, что она зависит от расположения павильона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Участок земли на Каменке в Ростове отдали под строительство новой школы

Новую школу собираются построить на улице 2-й Пятилетки в Ростове-на-Дону (подробности)