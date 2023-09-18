Участок земли на Каменке в Ростове отдали под строительство новой школы

Площадь будущего объекта - 2,2 га Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростова-на-Дону разрешили местному предпринимателю возвести в санаторно-курортной зоне города школу, рассчитанную на 661 ребенка. Информацию об этом публикует портал domostroydon.ru.

Уточняется, что образовательное учреждение должно появиться на улице 2-й Пятилетки, в районе береговой линии реки Темерник. Площадь будущего объекта - 2,2 га.

Школа будет находиться на той же улице, где сейчас раполагаются гостиннично-развлекательный комплекс «Ростовский» и парк-отель «Надежда».

- Публичная кадастровая карта определяет участок как предназначенный для возведения санатория. Эксплуатация в качестве земли под школу - условно разрешенное назначение, - сообщает domostroydon.ru.

Добавим, ранее стало известно, что власти Ростова-на-Дону утвердили также высотную застройку на площади почти в 13 га между Театральным, Крепостным и Текучева.

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