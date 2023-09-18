Агентов запрещенной организации задержали в Ростовской области при попытке поджога

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростовской области в момент подготовки к поджогу были задержаны двое агентов запрещенной в стране организации «Легион «Свобода России»*. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
- На территории донского региона пресекли попытку подготовки диверсионно-террористических актов. Злоумышленники были задержаны в момент подготовки к поджогу административного здания, - сообщили в ведомстве.
По данным ФСБ, злоумышленников изъяли бутылки с зажигательной смесью, бланки контрактов на прохождение службы в ВСУ, анкеты, а также заявления с антироссийской позицией. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.
Напомним, в феврале 2023 года Верховный суд России признал легион террористической структурой и запретил в Российской Федерации.
*«Легион «Свобода России» - запрещенная в РФ террористическая организация
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