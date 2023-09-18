Агентов запрещенной организации задержали в Ростовской области при попытке поджога

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области в момент подготовки к поджогу были задержаны двое агентов запрещенной в стране организации «Легион «Свобода России»*. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

- На территории донского региона пресекли попытку подготовки диверсионно-террористических актов. Злоумышленники были задержаны в момент подготовки к поджогу административного здания, - сообщили в ведомстве.

По данным ФСБ, злоумышленников изъяли бутылки с зажигательной смесью, бланки контрактов на прохождение службы в ВСУ, анкеты, а также заявления с антироссийской позицией. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

Напомним, в феврале 2023 года Верховный суд России признал легион террористической структурой и запретил в Российской Федерации.

*«Легион «Свобода России» - запрещенная в РФ террористическая организация

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