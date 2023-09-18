В Ростовской области в этом году нашли 380 взрывоопасных предметов

Боевые действия на территории Ростовской области продолжались около двух лет. Фото: сайт правительства РО.

С начала этого года на территории Ростовской области нашли 380 взрывоопасных предметов. Это отголоски Великой Отечественной войны. Чаще всего предметы находили в Ростове-на-Дону, Матвеево-Курганском, Неклиновском и Зимовниковском районах, а также в Каменске-Шахтинском. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

- Боевые действия на территории Ростовской области продолжались около двух лет – с октября 1941 года по август 1943 года. По интенсивности боевых действий и количеству задействованных войск и боевой техники в сражениях на территории региона аналогов в истории Великой Отечественной войны нет, – прокомментировали в ведомстве.

Кровопролитные бои шли в Зимовниковском районе. Только в период с 14 января года по 13 февраля 1943 при освобождении Каменского района и Каменска-Шахтинского погибли более 2,5 тысячи советских солдат. Ростов освободили 14 февраля 1943 года. Прорыв же Миус-фронта, который проходил по территории Матвеево-Курганского и Неклиновского районов, по количеству потерь можно сравнить с Курской битвой.

Специалисты напоминают, что при обнаружении взрывоопасного предмета к нему не стоит притрагиваться, его не нужно перемещать и класть в костер. Необходимо сразу позвонить по номеру 112 и вызвать спасателей.

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