«Ни шагу назад!»: почему Ростов не удостоился звания города-героя?

Почему Ростов не имеет звания города-героя? Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители донской столицы часто задаются вопросом, почему по окончанию Великой Отечественной войны Ростов с другими городами не был удостоен звания города-героя. Чем он был хуже Одессы или Киева? На этот вопрос «КП - Ростов-на-Дону» ответил ростовский краевед Геннадий Беленький.

- В 1942 году после сдачи Ростова и Новочеркасска Сталин издал знаменитый приказ «Ни шагу назад!» По его мнению, те, кто сдали эти города, были «трусами и паникерами». Города были сданы врагу без разрешающего приказа, - рассказал Геннадий Беленький со ссылкой на слова известного историка Владимира Афанасенко. - Это привело к серьезному ухудшению положения на фронтах - немцы после Ростова быстро двинулись как на Кавказ, так и к Сталинграду,

Войска повернули в сторону запада только через полгода - в Сталинграде. После этих событий присвоение Ростову звания города-героя не раз обсуждалось, но донскую столицу постоянно вычеркивали из списка. Но в своих трудах Афанасенко отмечает, что 120 тысяч бойцов заняли оборону вокруг Ростова, а через пять дней осталось всего лишь 18 тысяч солдат, в большинстве своем, тыловиков. Более 100 тысяч бойцов и командиров полегли за эти дни во время обороны города.

Стоит отметить, что город мог обрести звание героя после первой оккупации, когда отбить Ростов удалось довольно-таки быстро. Но в начале войны такие звания городам не присваивались, так как было, мягко говоря, не до того. И по сей день ростовский Совет ветеранов ставит вопрос о присвоении Ростову звания города-героя, но пока попытки тщетны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Единственный из дореволюционных пережил Великую Отечественную: Какой памятник - самый старый в Ростове.

Монумент был открыт в позапрошлом веке.