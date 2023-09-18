В Ростовской области спасатели нашли заблудившихся грибников

Потерявшиеся ростовчане грибов не насобирали — еще не настал их сезон. Фото: Областная служба спасения на воде.

В станице Вешенской Ростовской области спасатели нашли пару людей, которые ушли в лес за грибами и заблудились. Самостоятельно выбраться к людям они не смогли, сообщили в областной службе спасения на воде.

— Урожаем лес не порадовал, а вот поблуждать около часа в поисках обратной дороги людям все-таки пришлось, — отметили в ведомстве.

К счастью, приехавшие в Вешенскую ростовчане взяли с собой телефон, по которому они позвонили в службу 112 и сообщили о случившемся.

Спасатели быстро нашли грибников и вывели их к машине, которая стояла у самого старого дерева Ростовской области — дубу, которому более 400 лет.

Спасатели отметили, что ростовчане рано приехали в Вешенскую за грибами — там сезон еще не начался.

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