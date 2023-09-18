Два человека пострадали в Шахтах при столкновении кроссовера и легковушки

На проезжей части столкнулись Renault Logan и Chery Tiggo. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Шахтах после столкновения легковушки и кроссовера в больницу попали два человека. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

По данным ведомства, авария произошла днем, около 12:45, на улице Маяковского. Предварительно, 65-летний водитель Renault Logan, поворачивая налево на перекрестке, не уступил дорогу ехавшему по равнозначной дороге встречному Chery Tiggo. После этого произошло ДТП.

- Водитель Renault и его 62-летний пассажир с травмами были доставлены в медицинское учреждение. Сотрудники полиции сейчас выясняют обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в УГИБДД.

Правоохранители просят водителей быть предельно осторожными на дорогах. Нужно постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя отвлекаться на гаджеты и беседы с пассажирами.

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