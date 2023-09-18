Задержанный в Ростовской области агент признался, что действовал по указанию СБУ

Молодого человека задержали. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали двух россиян, которые собирались поджечь военкомат. Как сообщает РИА «Новости», один из диверсантов признался, что действовал по указанию СБУ.

— На меня вышел агент СБУ с предложением приехать в Ростов-на-Дону. По его указанию я приехал в Ростов вечером 9 сентября. Сотрудник СБУ с позывным «Шеф» выдал мне задание на поджог военкомата, обеспечив меня средствами по изготовлению зажигающий смеси, — говорит задержанный на видео, опубликованном изданием.

Он рассказал, что в час ночи 15 сентября с зажигательной смесью в рюкзаке пошел в сторону военкомата. Однако по пути его задержали сотрудники ФСБ.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что при обыске у задержанных обнаружили четыре бутылки с зажигательной смесью, бланки контрактов на прохождение службы в ВСУ, а также анкеты и заявления для вступления в запрещенную организацию под названием «Легион Свобода России»*. В отношении молодых людей возбудили уголовные дела.

*«Легион Свобода России» - запрещенная в России организация.

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