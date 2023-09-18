В Ростове-на-Дону осталось две недели до конца купального сезона

Ростовчан предупредили, что купальный сезон в городе подходит к концу Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове до конца купального сезона осталось две недели. Об этом сообщили в пресс-службе УГОЧС города.

В городе купальный сезон продлится до 1 октября, - говорится в сообщении.

Отметим, что каждый день с 10:00 до 20:00 часов в городе работают два муниципальных пляжа. Они находятся на Зеленом острове и на улице Левобережной, 3 А (Центральный городской пляж).

Спасатели также напомнили ростовчанам гостям города, что отдыхать необходимо только в разрешенных и благоустроенных местах. Родителям стоит внимательнее следить за детьми и не разрешать им самостоятельно находиться в воде.

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