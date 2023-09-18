Южный подъезд к Ростову-на-Дону отремонтировали на месяц раньше срока

Специалисты уложили два новых слоя асфальта общей толщиной 10 см Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области на месяц раньше срока завершили ремонт Южного подъезда к Ростову-на-Дону. Об этом со ссылкой на ФКУ Упрдор Москва-Волгоград сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Напомним, обновление вели с апреля. Специалисты сняли изношенное покрытие и уложили два новых слоя асфальта общей толщиной 10 см. Также привели в порядок 11 съездов с трассы в Батайск, на Сальскую развязку и к памятнику «Танк Т-34».

- Это продолжение работ на А-135. В 2022 году с опережением завершили второй этап реконструкции дороги со 2 по 7 км. В этом году работали на трассе с 7 по 17 км. Южный подъезд к Ростову теперь полностью обновлен, - цитируют власти и.о. директора ростовского филиала ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Степана Чиброва.

Добавим, ранее сообщалось, что мост через Средний Егорлык в Ростовской области собираются сдать до ноября.

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