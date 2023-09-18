В Новочеркасске заговорили о стратегии создания казачьего конного центра

Ранее в будущем конном центре планировались занятия для детей Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростовской области заговорили о том, что казачий конный центр Новочеркасска предлагают разместить на одной из двух территорий города. Деталей и официальной информации пока нет, но в пресс-службе администрации города пообещали уточнить данные.

Напомним, ранее конный центр собирались открыть на базе городского эколого-биологического центра. Под возведение объекта собирались отдать часть территории и прилегающую к нему площадку, заросшую молодой порослью.

Планировались занятия для детей, говорилось о популяризации казачества, пропаганде здорового образа жизни и создании новых рабочих мест.

Спустя время, в 2023 году, власти Новочеркасска сообщили о планах по созданию казачьего этнопарка «в районе поймы реки Тузлов». Может ли в пределах нового объекта появиться конный центр, неизвестно.

Если подобное решение примут, то объем инвестиций в строительство конного центра, предположительно, должны будут включить в стоимость основного проекта.

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Об этом говорится в документации на сайте городской администрации (подробности)