В Ростове на неделе ожидается летняя погода

Ростовчан на рабочей неделе порадует летняя погода Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону на рабочей неделе ожидается летняя погода. Об этом сообщили специалисты Гисметео.

В понедельник и вторник, 18 и 19 сентября, в городе ожидается солнечная погода. Днем воздух прогреется до +24…+25 градусов. К вечеру в городе станет прохладнее до +12 градусов, поэтому ростовчанам стоит утеплиться. Порывы ветра достигнут восьми метров в секунду.

В среду и четверг, 20 и 21 сентября, в Ростове-на-Дону ожидается также солнечно. В дневное время температура воздуха прогреется до + 25 градусов. Вечером столбики термометров покажут снова +12 градусов. Ветер ожидается до семи метров в секунду.

В пятницу, 22 сентября, в Ростове будет ясная погода. Днем температура вновь поднимется до +25 градусов, а к вечеру термометры опустятся до +15 градусов. Порывы ветра в этот день достигнут 12-13 метров в секунду.

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