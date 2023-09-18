За 157 миллионов рублей в Ростовской области на продажу выставили ТЭЦ

Продавец хочет получить за комплекс ТЭЦ не менее 157 миллионов рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области компания выставила на продажу комплекс ТЭЦ на площади более 20 гектаров. В него входят цеха и офисы общей площадью 17500 тысяч кв метров. Информация об этом размещена на одной из торговых площадок.

В объявлении указывается, что электроподстанция имеет мощность 164 МВА. В турбинном зале раньше вырабатывали электроэнергию. Ее производство можно возобновить.

Комплекс расположен в десяти километрах от трассы М-4 «Дон» и через него проходит железная дорога.

Сейчас за продажу ТЭЦ хотят получить не менее 157 миллионов рублей. При этом летом его выставляли на продажу за 220 миллионов.

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