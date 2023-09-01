Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 сентября 2023 14:08

Администрация Ростова вновь выставила на продажу люксовый автомобиль Audi A8

Власти Ростова за четыре автомобиля хотят выручить 1,9 млн рублей
Дмитрий Кутепов
За автомобиль класса люкс администрация хочет выручить не менее 578 тысяч рублей.

За автомобиль класса люкс администрация хочет выручить не менее 578 тысяч рублей.

Фото: Дмитрий Кутепов

Департамент имущественно-земельных отношений Ростова вновь выставил на продажу четыре автомобиля, один из которых класса люкс — Audi A8. Информация об этом размещена на сайте горадминистрации.

Выпущена машина в 2005 году и имеет пробег 504 тысячи километров. Власти за него хотят получить не менее 578 тысяч рублей. В апреле за него они просили 567 тысяч рублей.

За Audi A6 того же года выпуска, но который относится к бизнес-классу, власти хотят выручить 526 тысяч рублей. В апреле его оценивали в 552 тысячи рублей.

За автомобили попроще — это Ford Mondeo 2008 года выпуска и Renault Megane II 2004 года — 492 и 310 тысяч соответственно.

Отметим, что апрельская попытка администрация продать эти автомобили оказалась неудачной — желающих не нашлось.

Напомним, в Ростовской области выставили на продажу железнодорожный тупик за 10,2 млн рублей. Донские власти отмечают, что объект находится в городе Азове в удовлетворительном состоянии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода на сентябрь 2023 в Ростовской области: в начале месяца — жара выше нормы, в конце — первые заморозки

Синоптик Назарова сообщила о жаре выше нормы в сентябре в Ростовской области (подробности)