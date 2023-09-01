Администрация Ростова вновь выставила на продажу люксовый автомобиль Audi A8

За автомобиль класса люкс администрация хочет выручить не менее 578 тысяч рублей. Фото: Дмитрий Кутепов

Департамент имущественно-земельных отношений Ростова вновь выставил на продажу четыре автомобиля, один из которых класса люкс — Audi A8. Информация об этом размещена на сайте горадминистрации.

Выпущена машина в 2005 году и имеет пробег 504 тысячи километров. Власти за него хотят получить не менее 578 тысяч рублей. В апреле за него они просили 567 тысяч рублей.

За Audi A6 того же года выпуска, но который относится к бизнес-классу, власти хотят выручить 526 тысяч рублей. В апреле его оценивали в 552 тысячи рублей.

За автомобили попроще — это Ford Mondeo 2008 года выпуска и Renault Megane II 2004 года — 492 и 310 тысяч соответственно.

Отметим, что апрельская попытка администрация продать эти автомобили оказалась неудачной — желающих не нашлось.

Напомним, в Ростовской области выставили на продажу железнодорожный тупик за 10,2 млн рублей. Донские власти отмечают, что объект находится в городе Азове в удовлетворительном состоянии.

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