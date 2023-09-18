В Ростовской области произошло ДТП с участием машины скорой помощи

В Ростовской области в аварии пострадали три человека Фото: Оксана ЗУЙКО

В Ростовской области в ДТП с участием машины скорой помощи пострадали три человека Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Авария произошла днем 18 сентября на трассе «Ростов – Ставрополь».

По предварительной информации, 55-летний водитель за рулем грузовика «МАН» при повороте налево не уступил дорогу машине скорой помощи. В результате, транспортные средства столкнулись. Известно, что карета скорой помощи двигался с включенными маяками и спецсигналами. Медики везли пациента с обширным инфарктом.

В результате столкновения, пострадали водитель, фельдшер и пациент, которые находились в автомобиле скорой помощи. Их доставили в медучреждение. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове автомобиль после ДТП отбросило на мужчину, который шел по тротуару

В Ростове два человека попали в больницу после столкновения иномарок (подробнее)