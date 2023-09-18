Пострадавшим при падении беспилотника в Ростове выплатили более 500 тысяч рублей

Компенсации выплатили всем, подавшим необходимые документы. Фото: Кристина Круговых

Власти Ростовской области выплатили более полумиллиона рублей людям, пострадавшим при падении беспилотника в донской столице. Об этом 18 сентября сообщили в региональном правительстве.

Компенсации получили 37 жителей домов на улице Пушкинской. Людям, которые прописаны в квартирах, получивших повреждения, перечислили по 10 тысяч рублей. Тем, у кого испорчена в результате ЧП мебель и техника, выплатили еще по 20 тысяч рублей.

Происшествие случилось около 3 часов 7 сентября. Беспилотник упал на улице Пушкинской. Взрывной волной выбило стекла в ближайших домах и заведении общепита. Некоторые здания получили более серьезные повреждения. Кроме того, пострадал один человек.

Компенсации выплатили всем, подавшим необходимые документы. Не исключено, что этот список еще расширится.

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