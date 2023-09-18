В Ростове разыскивают водителя, сбившего пожилого мужчину

В Ростове на улице Брестской неизвестный водитель сбил пешехода Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростове-на-Дону разыскивают водителя, которые сбил пожилого мужчину. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Происшествие случилось 16 сентября около 21:30.

По предварительной информации, неизвестный водитель двигался по улице Брестской. В этот момент проезжую часть переходил 60-летний пешеход. Водитель не у пел вовремя притормозить и сбил мужчину. Отметим, что мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Испугавшись ответственности, водитель уехал с места ДТП в неизвестном направлении.

С травмами ростовчанина доставили в больницу. Сейчас правоохранители разыскивают водителя и устанавливают все детали аварии.

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