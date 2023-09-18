На трассе в Ростовской области при столкновении двух иномарок погиб водитель

В Ростовской области в ДТП погиб водитель иномарки Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области при столкновении двух иномарок погиб водитель. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. Трагедия произошла днем 18 сентября на трассе М-4 «Дон».

По предварительной информации, водитель «Митсубиси Паджеро» не смог проехать через шлагбаум на платном терминале. После чего, он проехал к другому терминалу вдоль Шлюзов и решил выехать через другой шлагбаум, но там тоже не вышло. Тогда водитель иномарки стал сдавать назад и врезался в автомобиль «Ауди». Из-за сильного удара первая иномарка опрокинулась. Водитель «Митсубиси Паджеро» скончался на месте.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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