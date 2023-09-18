В Ростове произошел пожар в многоквартирном доме

В многоквартирном доме в Ростове случился пожар Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове случился пожар в квартире трехэтажного дома. ЧП случилось недалеко от Комсомольской площади 18 сентября около 18:30.

По предварительным данным, в одной из квартира по улице Нефедова, 63/146 загорелся холодильник. Очевидцы тут же вызвали спасателей.

- На место направили 20 человек на пяти единицах спецтехники, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

К прибытию огнеборцев площадь пожара составляла пару квадратных метров. Все жилье было в дыму. Пламя потушили через 15 минут. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших.

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