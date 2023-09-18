Ростовская область стала лидером среди субъектов РФ по цифровой трансформации

Ростовская область среди других субъектов стала лидером по цифровой трансформации Фото: Михаил ФРОЛОВ

Минцифры России опубликовала рейтинг субъектов РФ по цифровой трансформации. Ростовская область стала лидером среди других муниципалитетов. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 18 сентября.

Специалисты оценивали субъекты по 16 категориям. Так, они смотрели цифровую зрелость региона, перевод муниципальных социально значимых услуг в электронный вид, а также доля выданных в МФЦ соцзначимых документов с портала госуслуг. Также специалисты оценивали информационную безопасность число обращений в Единую информационную систему и уровень цифровизации услуг посредством ведомственного конструктора услуг и эксплуатация СМЭВ.

Отметим, что на протяжении нескольких месяцев Ростовская область не только удерживает лидирующие позиции рейтинга, но и активно их повышает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону собираются открыть торговый комплекс из 65 павильонов

Осенью в Ростове-на-Дону планируют открыть павильоны нового торгового комплекса (подробнее)