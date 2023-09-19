В Ростове-на-Дону 19 сентября ожидается солнечная погода и +26

Погода в Ростове будет летней и солнечной Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове синоптики прогнозируют солнечную и теплую погоду. Об этом сообщили на сайте Гисметео.

Во вторник, 19 сентября, весь день ростовчан будет ждать солнечная погода. Утром температура воздуха составит +12…+19 градусов. В дневное время разогреется до +24…+26 градусов. К вечеру в городе похолодает до +16, поэтому ростовчанам не стоит забывать взять с собой теплую одежду. Порывы ветра в этот день достигнут 5-7 метров в секунду.

Отметим, что летняя погода сохранится до конца рабочей недели.

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