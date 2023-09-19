В Ростовской области под колесами автомобиля едва не погибла 6-летняя девочка

С травмами девочку доставили в больницу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области под колесами Газели едва не погибла 6-летняя девочка. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. Происшествие случилось в Сальске 18 сентября около 19 часов вечера.
По предварительной информации, 49-летний водитель Газели двигался по улице Суворова. В районе дома №52Е на проезжую часть выбежала 6-летняя девочка. Водитель отечественного авто не успел вовремя притормозить и сбил малышку. В результате чего, ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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