В Ростове прошел Всероссийский чемпионат по гребному спорту

Более 300 гребцов в Ростове приняли участие во всероссийском чемпионате. Фото: правительство Ростовской области

В Ростове-на-Дону прошел Всероссийский чемпионат по гребному спорту. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

В этом году на спортивные соревнования прибыли больше 300 человек из 15 регионов России. Чемпионат длился три дня, в течение которых спортсмены боролись за звание сильнейших. Им нужно было преодолеть дистанцию в 2000 метров.

- В финальный день соревнований было разыграно 48 комплектов наград. В борьбе за награды донские спортсмены завоевали 16 медалей различного достоинства, - поделился министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

Напомним, что сегодня в состав сборной команды России по гребному спорту включены 45 спортсменов из Ростовской области.

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